- Vi har ikke mistet kontrollen i Oslo

Politiet har blitt kraftig kritisert de siste ukene som følge av flere alvorlige skyteepisoder, steinkasting og vold øst og sør i Oslo, og flere tar til orde for at situasjonen er ute av kontroll.



Men til Politiforum uttaler en rekke ledere i etaten at dette ikke stemmer. Det vises blant annet til at 45 personer er pågrepet for alvorlig vold, og fem grove narkotikasaker er rullet opp i løpet av få måneder.