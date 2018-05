- Vi har solt oss litt for lenge i glansen og ikke fanget opp utviklingen av ungdomskriminaliteten i Oslo.

Det sier leder for felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt, Janne Stømner.



I dag presenterte Oslo kommune og poluitiet en rapport som viser at det i fjor var 2.795 straffbare forhold blant ungdommer i Oslo - det høyeste tallet siden 2007.