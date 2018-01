Det sier statssekretær i Helsedepartementet, Maria Jahrmann Bjerke, etter at Aftenposten i dag skrev at sykehusene årlig leier inn vikarer for 900 millioner kroner årlig.



Bjerke påpeker at vikarbruken går nedover, blant annet på grunn av at de nå skal ha like lønnsvilkår som de faste ansatte.