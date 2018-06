Politiet i Oslo advarer om at 10.klassinger i dag og i morgen vil feire skoleavslutningen med å drikke seg fulle.

I en oppfordring til foreldrene, skriver politiet at mange ungdom drikker seg beruset på slike fester, og at drikkepresset kan bli stort.



Kjersti Austdal i Oslo kommunale foreldreutvalg sier det er viktig at foreldrene følger med.