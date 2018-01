- Et flertall på Stortinget vil gå inn for IP-blokkering av utenlandske spillselskaper i løpet av våren.

Det melder VG, som også skriver at Stortinget i løpet av de neste månedene vil gi Lotteritilsynet utvidede fullmakter, og sørge for at det vil bli mindre reklame for Norsk Tipping.



Det er Ap og KrF som fremmer åtte konkrete lovforslag i et forsøk på å beskytte monopolet til Norsk Tipping.