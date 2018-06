- Vis hensyn når du velger feriedestinasjon

- Det at lokalbefolkningen går så langt som å si at turister er uønsket, er et sterkt signal om at turisme kan oppleves som veldig plagsomt, sier hun.

Innbyggere protesterer blant annet mot bråkete turister som presser prisene så mye opp at lokalbefolkningen presses ut, samtidig som sårbar natur og historiske steder er i fare for å bli ødelagt.

Også i Venezia har lokalbefolkningen protestert mot den økende mengden med turister. Foto: AP

Sturød vil ikke være moraliserende og si hvilke steder folk bør la være å dra til. Men:

- Folk bør være litt mer bevisste før ferieturen og gjøre undersøkelser så de fanger opp om lokalbefolkningen ikke ønsker store turiststrømmer, sier hun.