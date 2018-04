- Viste at terroristene ikke vil lykkes

- Fellesskapet svenskene viste for ett år siden da Stockholm ble rammet av terror, viser at terroristene aldri vil vinne.

Det sa Sveriges statsminister Stefan Löfven til SVT etter minnesgudstjenesten i dag, ett år etter angrepet.



Fem mennesker mistet livet da en lastebil ble kjørt inn i folkemengden i Drottninggatan.



Löfven sier at terroristene ikke fikk spredd sin redsel, og at svenskene kommer til å fortsette å leve i et åpent samfunn.