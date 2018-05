- Vurderte nøye hvem som ble trent av norske soldater

- Norge forsikret seg om at de lokale gruppene de trente opp i kampen mot IS i Syria og Irak ikke kjempet mot andre enn terrorgruppen.

Det sa forsvarsminister Frank Bakke Jensen i en redegjørelese til Stortinget i dag.



De siste ukene har kilder i opprørsgruppene hevdet til Klassekampen at de også kjempet mot Syrias president Bashar al-Assad.



Bakke Jensen sier de sjekket gruppene nøye og fulgte dem tett og forvisset seg om at de ikke kjempet mot andre enn IS.