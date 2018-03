– Alkohol er Norges største samfunnsproblem.



Det sier kommunikasjonssjef i Blå Kors, Sten Magne Berglund.



Tidligere i dag fortalte P4 Nyhetene at den tiendedelen av befolkningen som drikker mest alkohol står for om lag halvparten av det totale forbruket.



Men Berglund sier at personer med moderat alkoholforbruk står bak en stor del ulykker og vold knyttet til alkohol