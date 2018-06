– Ap går mot et dårlig kommunevalg

- Arbeiderpartiet står i fare for å gjøre et veldig dårlig kommunevalg og kan miste makten i flere store byer, mener politisk redaktør i Adresseavisen, Tone Sofie Aglen.



Hun mener både Trondheim, Tromsø, Bergen og Oslo kan gå tapt i valget neste år.

Men Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre tror partiet går mot bedre tider nå.





- Oppgang kommer som følge av arbeid over tid. Og jeg mener vi har hatt mye godt arbeid over tid nå, sier Støre til P4-nyhetene.



Vanskelig å tro på

Aglen tror derimot ikke det er så enkelt, og peker på at Ap sliter med å ta ledertrøya som opposisjonsparti.





- De lar seg presse av Rødt og SV, og også Senterpartiet i opposisjon, og blir litt sånn haleheng til opposisjonen. I tillegg er det begrenset hvor mye gjennomslag Arbeiderpartiet kan vise til, sier hun.









Taper blant kvinnene

Arbeiderpartiet mister mange kvinnelige velgere.



Ifølge en fersk undersøkelse Sentio har utført for Dagens Næringsliv har andelen kvinnelige Ap-velgere falt fra 59 til 47 prosent etter trakasseringssaken mot Trond Giske.



Andelen har ligget stabilt på 47 prosent siden januar. - Og de mangler de klare politiske sakene. Det blir litt vanskelig å tro på dem.

- Det betyr veldig mye for Ap, mister de byene vil det bekymre partiledelsen, slår Aglen fast.