Mener prisfallet i boligmarkedet er over.

– Det er lenge siden boligmarkedet har vært i så god balanse som det er nå.



Det sier administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier.



Tall fra Eiendom Norge viser en oppgang i boligprisene i februar, med en økning på 1,1 prosent for Norge sett under ett.



Prisfallet som preget 2017 er nå over, sier Meier.