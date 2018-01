Tannlegeforeningen mener det er bekymringsfullt at flere og flere unge jenter snuser.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at snusing har tatt igjen røyking her i landet, og for første gang er det flere som snuser daglig, enn som røyer daglig.



Camilla Hansen Steinum, president i Den norsk tannlegeforening, ser en urovekkende tendens blant unge.



– Mange unge jenter starter nå rett på snus, sier hun.