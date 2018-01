– Bra for folkehelsen at flere snuser

Det er bra for folkehelsen at snusbruken i Norge øker.

Det mener tobakksforsker ved Folkehelseinstituttet, Karl Erik Lund.



Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det for første gang er flere som snuser enn som røyker her i landet.



– Flertallet av snusere er fortsatt tidligere røykere, eller røykere som forsøker å trappe ned, og de får en enorm helsegevinst i å bytte ut sigarettene, sier Lund.