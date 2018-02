– Brexit er årsaken til besøket

Den egentlige grunnen til at hertuginne Kate og prins William besøker Norge nå, er for å skape tettere bånd i forbindelse med Brexit.

Det tror mangeårig kongelige pressefotograf i The Sun, Arthur Edwards.



Den offisielle begrunnelsen for besøket at de kongelige skal bli bedre kjent, i tillegg til at de skal møte det norske folk.



– Det er viktig at de blir kjent med hverandre, men det er ikke alt, sier Edwards.