– Butikker bør ikke selge engangsgriller

Mai har vært en uvanlig varm og tørr måned i store deler av landet, og været har ført til ekstrem skogbrannfare over hele Sør-Norge. De siste dagene har det vært flere skogbranner flere steder i landet.

Derfor har flere fylker og kommuner innført totalforbud mot åpen ild i naturen, også for griller og i nærheten av vann.

Nå mener Norsk brannvernforening at flere tiltak må til for å unngå flere skogbranner.

– Om det er mulig å få til, ville det vært strålende at man fra Trøndelag og sørover unngår å selge engangsgriller en periode fremover.



– Jeg mener det kan være en god ide at også næringslivet kan være med å ta et ansvar.

Han sier at å begrense tilgjengeligheten vil være en fin måte for næringslivet å ta ansvar på. Men han sier at også hver enkelt må være bevisst på den store brannfaren.



– Nå må virkelig de enkeltpersonene som ikke klarer å følge opptenningsforbudet ute virkelig skjerpe seg adskillig, for å si det forsiktig.

Og han ber folk legge fra seg tanken om å ta med seg engangsgrillen ut.

– Nå er tiden kommet for kald mat i skog og mark.

Saken fortsetter under bildet.

SKOGBRANN: Skogbrannen i Lommedalen denne uken var en av flere branner den siste tiden. Foto: NTB scanpix

Pølser på termos

Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap, Anne Rygh Pedersen, stiller seg bak forslaget til Søtorp.

– Men det aller viktigste er at folk som allerede har kjøpt engangsgriller ikke finner på å bruke dem ute i naturen, sier hun og legger til:

Rygh Pedersen sier en slik oppfordring ikke kommer for å sette en stopper for grillkosen til folk.

– Vi som passer på brannsikkerheten vil gjerne at folk skal kose seg, men det er også viktig at vi sammen tar ansvar for at vi ikke får flere skog- og utmarksbranner.

Det sier administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp, til P4 Nyhetene.– Det er veldig godt og fint å ha med pølser på termos på tur.