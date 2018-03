– For få vet at kreftpasienter kan få senskader

– I dag er det stadig flere som overlever kreft.

– Men rundt en tredjedel av de som har overlevd ender ikke opp tilbake til normalen, men til en «ny» normal der du kan få ulike senskader og plager som du kanskje har resten av livet.

90 nordmenn får kreft hver dag - over 32.800 hvert år. Nesten 11.000 dør, viser tall fra Kreftforeningen.

Denne uken starter den årlige innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft. Kreftforeningen har som mål å samle inn 50 millioner kroner, og pengene skal gå til forskning på senskader og tilbud til personer som er rammet av det.

263.000 nordmenn lever med eller etter kreft. Og flere av disse opplever senskader etter de har blitt friskmeldt fra kreftdiagnosen.

– Til nå har vi konsentrert oss om at kreftpasienter skal overleve, og ikke dø av kreft, sier Ryel og fortsetter:

– Men nå ser vi at jo flere som har fått en tøff behandling og har klart å overleve, så skjønner vi at det også er masse senskader. Den kunnskapen har kommet mer de siste årene, sier Ryel.

TAKKNEMLIG: Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, sier hun er veldig takknemlig for givergleden hun ser fra folk under innsamlingsaksjonen. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Kreftbehandling kan føre til senskader som blant annet skjelvinger, urinveisproblem, angst, hukommelsestap eller syn- og hørselsskader. For mange er det helt ukjent.

– Vi må forske mer slik at vi hele tiden kan behandle kreftpasienter mer skånsomt, og sørge for at det blir mindre senskader og plager i fremtiden, sier Ryel.

Under de neste to aksjonsukene vil 25.000 bøssebærere besøke norske hjem.

– Det er nok mange som venter på at vi skal komme, og er klare til å gi sitt bidrag. Vår erfaring er at folk er veldig generøse. Jeg er veldig ydmyk, takknemlig og stolt over det, avslutter Ryel.