Det tror den norske advokaten hans, Brynjulf Risnes.



Nordmannen har sittet isolert i fengsel i Moskva i to uker, mistenkt for å gi penger til en russer som nå er siktet for forræderi. Berg hevder selv han har blitt lurt i en felle.



– Det er ingen tvil om at dette er alvorlige anklager med liten sjanse for frifinnelse, sier Risnes.