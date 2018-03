– Fullstendig unødvendig å blande inn 22. juli i Listhaug-debatten

Håvard Melsnes, som mistet stesønnen Syvert (17) på Utøya 22. juli, mener det var helt unødvendig av Ap-leder Jonas Gahr Støre å trekke inn 22. juli i kritikken av Sylvi Listhaugs mye omtalte Facebook-innlegg.

«Hva om Støre ikke hadde trukket 22 juli-kortet? Ville saken blitt så stor som den er i dag? Jeg tror ikke det», skriver Melsnes i et Facebook-innlegg som i skrivende stund er likt og delt mer enn 30.000 ganger.

Listhaug-bråket, som endte med at hun trakk seg som justisminister tirsdag, startet med at hun postet et Facebook-innlegg der hun anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre var blant dem som reagert sterkt.

«Utspillet kommer på samme dag som Utøya-filmen settes opp på på norske kinoer. Det er filmen om de 72 minuttene da Arbeiderpartiets ungdom ble jaget, skutt og drept av en terrorist på Utøya 22 juli 2011. Jeg forstår reaksjonene til de mange som fortsatt lever med sår på kropp og sjel etter 22 juli», skrev Støre på Facebook.

Melsnes, som påpeker at han har hatt mange fine samtaler og kaffebesøk hos Støre i årene etter terrorangrepet, sier han aldri tenkte på Utøya da han leste Listhaugs Facebook-innlegg.

«Sylvi Listhaug var ikke den som blandet 22 juli 2011 inn i saken. Det var det Støre som gjorde. Hvorfor? Kanskje fordi han visste at dette ville ta saken ut av proporsjon? At dette ville medføre at fokuset på den siste tids bråk innad i AP ville tas bort? Jeg vet ikke.»

Innlegget ble først publisert på Melsnes' egen Facebook-profil, men fikk først fart da det ble postet på nytt noen dager senere.

Saken fortsetter under innlegget

– Det viser at folk har mange meninger rundt det som har skjedd. Jeg har fått mange saklige og usaklige tilbakemeldinger på innlegget, og jeg setter stor pris på det positive, sier Melsnes til P4.





VIRALT: Innlegget fikk enorm respons etter at det ble postet på nytt av en privatperson samme dagen som Listhaug gikk av. Foto: Skjermdump

Han sier han har hørt rykter om at høyreekstreme har brukt dette innlegget for å fronte sine meninger.

– Jeg vet ikke om det er sant, men de skal vite at jeg overhodet ikke støtter deres syn på noe. Jeg ønsker egentlig at mennesker skal respektere hverandres uenighet og tiltale hverandre på en respektfull måte, sier Håvard Melsnes.

Arbeiderpartiet opplyser til TV2 at de ikke ønsker å kommentere saken.

PS: Melsnes opplyser at han ønsker å beklage en faktafeil i innlegg sitt: « Jeg skriver at AP var imot forslaget. Jeg ser at AP var imot at andre enn domstolen skulle få ta statsborgerskapet fra f.eks. mistenkte terrorister. De ville at rettsvesenet skulle ta avgjørelser. Dette beklager jeg på det sterkeste! Legger meg så flat som jeg kan komme. Men ellers står jeg for mine ord.»

OMSTRIDT: Det var dette Facebook-innlegget som startet bråket som endte med at Sylvi Listhaug trakk seg som justisminister. Listhaug har senere slettet og beklaget innlegget. Foto: NTB scanpix

Melsnes forteller om en utrolig respons de siste dagene.