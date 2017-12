– Ikke heldig for forholdet mellom Norge og Russland

Spionsiktelsen mot norske Frode Berg er ikke en heldig sak for forholdet mellom Norge og Russland. Det sier pressetalskvinne i det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova til NRK.

Hun sier at Berg var i Russland på et turistvisum, men hun mener han var i landet på oppdrag for norsk etterretning.



Zakharova sier Russland kommer til å foreta seg det hun kaller «adekvate tiltak» i saken.