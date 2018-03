– Kan ikke sammenligne norske pensjonister og utlendinger

Det er ikke dobbeltmoralsk av norske pensjonister bosatt i Spania å ikke lære seg språket, selv om de forventer at utlendinger som kommer til Norge bør gjøre det.



Det sier Frps Carl I. Hagen.



Forskning viser at norske pensjonister mener de har en moralsk forpliktelse til å lære seg spansk og å bli integrert, men få gjør det.



De to gruppene er ikke sammenlignbare, mener Hagen.