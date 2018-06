– Må bevilges mer penger til gratis ferietilbud

- POLITIKERNE MÅ TA GREP: TFredag fortalte P4-nyhetene at Unicef har opplevd så stor pågang at de måtte stenge ferietilbudet på grunn av mangel på ressurser. KrF etterlyser mer penger til formålet. Foto: Illustrasjonsfoto, NTB scanpix

Fredag fortalte P4-nyhetene at Unicef har opplevd så stor pågang at de måtte stenge ferietilbudet på grunn av mangel på ressurser.

KrF-politiker og andre nestleder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold, mener det må bevilges mer penger til organisasjoner som hjelper familier med gratis ferie.

- Nå må politikerne ta ansvar, sier Bekkevold til P4-nyhetene.

- Behovet er så stort. Jeg blir utrolig lei meg når jeg hører om familier som ikke har råd til å kunen gi sine barn en annen opplevelse.

Han sier politikerne må gjøre mer slik at flere kan få tilbudet. Bekkevold vil invitere partiene på Stortinget til en dugnad for å finne midler til organisasjonene, slik at flere familie kan skape gode ferieminner neste sommer.

- Vi må sørge for å gå i dialog med organisasjonene for å få kartlagt hva det reelle behovet er. Det må vi ta i budsjettsammenheng til høsten, slik at vi er bedre rustet neste sommer.





Så mange familier ønsker hjelp til gratis ferie, at gratistjenesten Feriesentralen hos Unicef har måttet stenge denne sommeren.