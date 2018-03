– Må ha lik kjøreopplæring over hele landet

Samferdselsdepartementet mener de må se på hvordan kjøreopplæring kan gjennomføres på en likest mulig måte over hele landet.



I dag fortalte P4 Nyhetene at det er store forskjeller mellom landets trafikkstasjoner på strykprosenten på førerprøven for bil.



Statssekretær i samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold, mener de store variasjonene er bekymringsfullt.