– Mange barn på mottak har ikke nok mat

- Ikke nok til å leve et verdig liv.

Røde Kors mener regjeringen bør fjerne maksgrensen for pengestøtte til familier på norske asylmottak.

Grensen, som ble innført i 2016, gjør at familier får maks 10.000 kroner i måneden til livsopphold, uavhengig av antall barn.

- Barn går sultne

Beløpet skal dekke mat, klær, medisiner, transport, telefon, hygieneartikler og andre nødvendigheter. I flere tilfeller har Røde Kors måttet gå inn med nødhjelp, forteller enhetsleder for humanitære programmer i Røde Kors, Karin Afeef.

- Det har gått på bleier, dagligvarer og vintertøy og slike ting, forteller Afeef.





"Maksgrensen har hatt dramatiske konsekvenser, og det har i 2017 vært tilfeller der barn på mottak har gått sultne (..)"





Angår mange familier

Før jul var det rundt 130 barnefamilier i asylmottak, men antallet kan ha sunket fordi det blir stadig færre beboere i mottak.

- Man burde avvikle maksgrensen og heller gi stønader slik at folk kan leve et verdig liv, sier Afeef.

Fra januar i år har en regelendring hos Utlendingsdirektoratet, UDI, gjort det mulig for familier å søke om nødhjelp gjennom tilleggsytelser.

- Dette er ikke nok. Og det er prinsipielt feil å kalle dette nødhjelp når en dekker helt grunnleggende behov til barnefamilier som har rettigheter i Norge, sier Afeef.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS, er også bekymret for utviklingen. I sin årsrapport for 2017 skriver NOAS: