– Nå må Arbeiderpartiet drive politikk

Det sier redaktør i Ukeavisen Ledelse, Magne Lerø.



I helgen ble det klart at Trond Giske trekker seg som nestleder i partiet, etter uker med press som følge av at flere kvinner varslet om upassende oppførsel.



Lerø mener partiet må vise at de kan legge bort stridsøksene.



– Da kan de unngå å miste all troverdighet, sier han.