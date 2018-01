– NAV må møte folk, ikke chatte med folk

Reagerer på at NAV-brukerne skal bli mer digitale.

– NAV må møte folk, ikke chatte med dem.



Det mener både Senterpartiet og SV etter at arbeidsminister Anniken Hauglie nylig varslet at enda flere NAV-brukere skal bli digitale.



- Nav.no det største kontoret I tildelingsbrevet til NAV for 2018 stiller statsråden en rekke krav til etaten.

Blant annet står det: "Brukere av Arbeids- og velferdsetaten som ikke trenger personlig oppfølging, skal i størst mulig grad få sitt tjeneste- og informasjonsbehov dekket av selvbetjening og internettbaserte løsninger (..)".

Hauglie sa til Hauglie sa til VG at etatens største kontor skal være Nav.no og at bruken av chat skal økes. Det faller ikke i god jord hos flere opposisjonsparier på Stortinget.

– Digitale løsninger er fint for enkle ting og for de som behersker det, men det er ingen løsning for hele NAV. Det viktigste NAV-kontoret må jo være dit folk kan komme, sier SVs Karin Andersen.

SP: – Må være til for alle

– For meg er det bra personlig å bruke nav.no, men vi må ha et NAV som er til for alle. Et NAV som er lavterskel i nærmiljøet, der folk kan gå inn og stille spørsmål. Det er en stor andel av befolkningen som regnes som analfabeter på nettet og da må vi ta hensyn til det, sier leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

Arbeidsministeren påpeker overfor VG at de som ikke behersker data og selvbetjeningsløsninger skal få veiledning, og at målet er å frigjøre ressurser til de tyngste brukerne.

– Jeg stoler verken på statsråden eller regjeringen når de sier de vil gi NAV nok ressurser til å møte folk personlig når de trenger det. Dette gjelder ikke bare eldre, sier Andersen i SV.



Andersen peker på at mange av reglene i NAV er kompliserte å forstå.

– Det er veldig vanskelig å skjønne og å finne ut av reglene, det er ikke alltid etaten selv klarer det. Hvis du trykker litt feil, kan det bli ganske alvorlige konsekvenser for deg, sier Andersen.

Saken fortsetter under bildet

REAGERER: Karin Andersen (SV) er skeptisk til økende digitalisering for NAV-brukerne. Foto: NTB scanpix

– Fremmedgjøring Også Uføres Landsorganisasjon reagerer på økt digitalisering.

– Vi opplever dette kravet som fremmedgjøring og vanskeliggjøring. Det skapes en forventning om at brukerne skal forstå det innfløkte systemet av skjema og lover og regler en har i et forvaltningssystem, uttaler organisasjonen i en e-post til P4 Nyhetene.

De frykter også for at taushetsplikten ikke blir overholdt, for hacking og systemfeil.

– Vi tenker også at veiledningsretten brukerne har kan bli forverret dersom en blir henvist til chat eller stadig møter nye NAV-ansatte på telefon etter lang tid i kø. Avtanden mellom NAV og bruker blir større og ved å digitalisere kommunikasjonen er det fare for at det hele blir mer upersonlig, sier organisasjonen.

Arbeidsministeren: Skal bli bedre for alle – De som ikke får det til selv, skal få hjelp av NAV ved å ringe eller møte NAV fysisk på et kontor, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.

Hun sier målet med å få flere over på nett er å kunne hjelpe de som virkelig trenger det.

– Det er veldig mange av de som bruker NAV sine tjenester som kan finne fram selv. Så frigjør man ressurser til de som har behov for hjelp. Her synes jeg både Senterpartiet og SV er vel pessismistiske, da hele hensikten er å frigjøre tid og ressurser for å bruke mer av det på de med omfattende behov, sier Hauglie.

– Kan du forsikre de brukerne som ønsker å snakke med noen ansikt til ansikt i NAV at de får det hvis de vil?

– Det er hele hensikten med omleggingen vi gjør nå. Møtene mellom brukerne og NAV skal bli bedre og mer planlagt. Ved å frigjøre ressurser kan NAV sine ansatte bruke sin verdifulle tid på de som trenger hjelp, sier statsråden.

– Det virker som at Høyre er så opptatt av at det skal være moderne at de glemmer det menneskelige, sier Vedum.