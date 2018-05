– Norske jordbær, frukt og grønnsaker kan være i fare

Aldri før har det vært registrert en varmere mai måned enn i år. Gjennomsnittstemperaturen er foreløpig på 14,5 grader, ifølge Meteorologisk institutt.





– Det er katastrofe snart om det ikke kommer regn, noen av oss har vanningsannlegg som kan redde deler av avlingene, men regn må komme, sier leder i Norsk bonde- og småbrukarlag, Merete Furuberg til P4 Nyhetene.

Dette betyr at det kan bli mindre av norske jordbær, annen frukt og grønnsaker i sommer.

Det er også skogbrannfare i alle landsdeler nå, unntatt Nord-Norge.

– Vi danser nå regndansen og håper på våtere vær, avslutter Furuberg.

Været fortsetter

Meteorologisk institutt kan ikke hjelpe bøndene med det første.

– Så lenge jeg har prognoser ser det ikke ut til at det blir noe nedbør av betydning, det ser tørt ut hele neste uke også, spesielt på Østlandet. Det kan komme noe nedbør ellers i landet, men vi er usikker på hvor mye det blir, sier vakthavende meteorolog Justina Wodziczko.

Dette er til glede for de fleste, men for bøndene er det en stor utfording som igjen kan føre til at vi får mindre av norsk populær sommermat.