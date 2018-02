– OL-suksessen til Norge kan gjøre oss høye på pæra.



Det mener omdømmeekspert Trond Blindheim.



At Norge gjør storeslem i Pyeongchang er viktig for den nasjonale identitetsbyggingen, men vi må ikke bli for høye på oss selv, sier Blindheim.



Han mener nordmenn ble sjåvinistiske og nærmest nasjonalistiske under vinter-OL på Lillehammer i 1994.