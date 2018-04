– Skammelig at organisasjoner må bidra med nødhjelp

– Det er skammelig at frivillige organisasjoner må bidra til at barn ikke sulter på norske asylmottak.



Det sier SVs Karin Andersen. Familier på asylmottak får maks 10.000 kroner i pengestøtte per måned, uavhengig av antall barn.



Maksgrensen, som ble innført i 2016, har ført til at organisasjoner må gi nødhjelp til familiene.



Myndighetene svikter, sier Andersen