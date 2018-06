– Skremmende at folk kan ligge død nesten ett år

Det er et samfunnsproblem om folk kan ligge døde i nesten ett år før de blir funnet.

Det mener generalsektretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman.



En oversikt Aftenposten har fått politiet til å lage, viser at det til enhver tid ligger noen døde i Oslo uten at de blir oppdaget. Han som lå lengst, ble funnet først etter 338 dager.



Norman, som er tidligere postmann, syns det er rart at ingen reagerte.