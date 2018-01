Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier det er slutt på at partiet spanderer alkohol på partiarrangement.

Det var under Debatten på NRK at Støre avslørte partiets nye linje.



Den nye regelen får effekt på landsstyremøtet i slutten av måneden, bekrefter partilederen.



– Alkohol er elefanten i rommet. Det visker ut grenser og fører til at folk gjør ting de ikke burde gjøre, sa Støre.