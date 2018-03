– Sprengkulda er ikke farlig for deg

Det sier seniorforsker Hilde Færevik ved Sintef, som har forsket på nettopp kulde. En kuldefront fra Sibir har ført til iskalde temperaturer over hele Europa denne uken.

– Kroppen har en veldig kraftig temperaturregulering som vil beskytte oss mot kulde, sier Færevik.

– Vi tåler en del kulde, men blir det for kaldt så vil kroppen måtte igangsette mekanismer som for eksempel skjelving for å produsere varme.





– Det som er viktig er at du raskt kommer deg i le for vind, og ta på deg varme klær. Beveg deg gjerne for å holde varmen. Du kan gjerne ha varm hud mot varm hud, hvis du har mulighet.

Og har du først fått frostskader, er det spesielt en ting du må unngå.

– Du skal ikke gni på frostskadene. Hvis du har dypere forfrysninger bør det behandles av lege, sier Færevik.

KLE DEG GODT: Kulden er ikke nødvendigvis direkte farlig, men kle deg godt for å unngå frostskader. Foto: Shutterstock

Blir ikke nødvendigvis forkjølet av kulden Forskeren forteller at rent temperaturmessig må du være forsiktig allerede ved ti minusgrader. Til og med da er det risiko for frostskader. Og da er det noen ting du burde være bevisst på.

Men selv om det er bitende kaldt ute, blir du ikke nødvendigvis forkjølet av kulden. Det er altså frostkader på bar hud som er den største risikoen.



– Når vi begynner å snakke om temperaturer ned mot minus 45, så anbefaler mange at man ikke bør gå ut i det hele tatt, eller hvertfall være veldig korte perioder ute, sier Færevik.

Hvis du ikke er spesielt mye ute når det er kaldt - og generelt er frisk - så har du ikke noe å bekymre deg over.

– En del folk vil være spesielt utsatt i kulde, som for eksempel eldre og folk som har luftveisplager. Disse må ta sine forholdsregler, sier Færevik, og avslutter:

– Beskytt kroppsdeler som ansiktet og all bar hud. Ta på et skjerf og en lue, og dekk bar hud, det er det viktigste.