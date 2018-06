– Store pupper og lepper er ut

Plastisk kirurgi-klinikkene har den siste tiden hatt merkbart mindre pågang av personer som ønsker store pupper, store lepper og mye botox.

– Det vi ser som trender nå er at pasienter som kommer til oss ønsker et mer naturlig resultat. Veldig ofte sier de rett ut at de er livredde for å se opererte ut, sier spesialist i plastisk kirurgi ved Aleris, Kenneth Chiu, P4 Nyhetene.

Selv om Paradise hotel og blant enkelte blogger vil ha oss til å tro det motsatte, er ikke synlig plastisk kirurgi like populært lenger, skal vi tro de som driver med det. Ved Volvat i Oslo merker de den samme trenden.

– Den trenden som vi har sett med at man vil fremheve at man har tatt plastisk kirurgi og vise at man er populær, er ikke like gjeldende lenger, sier overlege ved Volvat Majorstuen, Frank F. Steinbach.

Litt av alt

Plastisk kirurgi er fortsatt populært som sådan, men trenden er nå at inngrepene skal være mindre, slik at det ikke skal være så synlig at man har lagt seg under kniven.

– Et naturlig utseende er mer og mer etterspurt. Mitt inntrykk er at brystvolumet blir mindre, og man ønsker ikke så store lepper og så mye botox som tidligere, sier Steinbach.