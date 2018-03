– Støre som statsminister ville vært en katastrofe for Norge

PRESSEKONFERANSE: Sylvi Listhaug møtte pressen tirsdag morgen, etter at hun offentliggjorde at hun trekker seg som justisminister. Foto: NTB scanpix

Sylvi Listhaug forteller at hun velger å gå av for å holde Jonas Gahr Støre unna statsmininsterposten.

– Vi har en god regjering. Alternativet, med Jonas Gahr Støre som statsminister, vil være en katastrofe for Norge. Den katastrofen vil jeg ikke at folk skal måtte oppleve, sa Listhaug på en pressekonferanse i Nydalen tirsdag morgen.

Listhaug la ut et Facebook-innlegg klokken 08.00, der hun forteller at hun trekker seg som justisminister.

«Jeg er glad for at Siv og hele partiet var villig til å legge regjeringsdeltagelsen til side for å støtte meg som justisminister. Men jeg kan ikke tillate at min avgang åpner for at FrP mister makt og gjennomslag. Og det har vært helt opp til meg selv om jeg skulle stå hele veien ut, eller om jeg skulle trekke meg», skriver Listhaug.

– Støre forsøker å stemple meg og sammenligne meg med holdningene til Norges verste massemorder. Det tar jeg sterk avstand fra. Han vil at jeg skal legge om stilen og ikke kalle en spade for en spade. Jeg vil ikke forandre meg. Jeg vil være meg selv, sa Listhaug.

FÅR KJEFT: Sylvi Listhaug mener Jonas Gahr Støre ikke er egnet til å bli statsminister. Her møter Støre pressen i Vandrehallen på Stortinget mandag ettermiddag. Foto: NTB scanpix

Listhaug er provosert over hvordan folk som har støttet henne har blitt karakterisert de siste dagene, særlig etter at hun mottok hundrevis av blomsterhilsener.

– Vanlige mennesker som har støttet meg, som ikke har ekstreme holdninger, men som er bekymret for landet, har blitt stemplet på det groveste fordi de støtter meg, sa hun på pressekonferansen.



«Jeg vil sammen med alle disse vanlige folkene fortsette kampen for ytringsfriheten og en streng innvandringspolitikk. Når jeg nå går av lover jeg å ikke gå stille i dørene på Stortinget. Nå kommer jeg til å konsentrere meg hundre prosent om å fronte FrPs politikk sammen med mine gode stortingskollegaer», skriver Listhaug i Facebook-innlegget.



Kunne blitt kabinettspørsmål

Listhaugs Facebook-innlegg ble publisert bare to timer før Stortinget skulle ta stilling til Rødts mistillitsforslag mot justisministeren.

KrFs landsstyre vedtok mandag at de ikke hadde tillit til justisministeren og de ba statsminister Erna Solberg ta grep for å unngå en mistillitssituasjon.

Kilder i Høyre har tidligere opplyst at Solberg hadde kommet til å stille kabinettspørsmål dersom KrF hadde sørget for at mistillitsforslaget hadde fått flertall.

Sylvi Listhaug kom med sterk kritikk av Ap-leder Jonas Gahr Støre på pressekonferansen.