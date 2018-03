– Det er oppsiktsvekkende at det er så store forskjeller mellom landets trafikkstasjoner på strykprosenten på førerprøven for bil.



Det sier nestleder for transportkomiteen, FrPs Morten Stordalen.



28 prosent av de som tok praktisk kjøreprøve i Norge i fjor strøk - men mens nesten alle består i Hammerfest, stryker nesten halvparten på Notodden.