Tidligere sentralstyremedlem i Sp, Nils Aarsæther, oppfordrer de ti deltakerne på hytteturen om å ta et kollektivt ansvar for sexmeldingen som ble sendt til Liv Signe Navarsete.

Sp-veteranen sier til Nationen at det er bedre enn at saken havner hos politiet.



Åtte av de ti som var med på hytteturen har tillitsverv i Senterpartiet, ingen har innrømmet at de sendte meldingen.



Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har satt en frist til i morgen for å melde seg, ellers blir saken politianmeldt.