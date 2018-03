– Olemic Thommessen ville aldri trukket seg som stortingspresident hvis han ikke hadde mistet tilliten fra flertallet på Stortinget.



Det sier politisk kommentator i VG, Frithjof Jacobsen.



I formiddag kunngjorde Thommesen at han trekker seg etter at KrF uttrykte at de ikke lenger hadde tillit til hans håndtering av Stortingets byggeprosjekt.