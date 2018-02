1 av 10 har ikke innboforsikring

En av ti beboere i borettslag har ikke tegnet innboforsikring.



Det viser en landsomfattende spørreundersøkelse Norsk Gallup har gjort for IF i samarbeid med boligbyggelagene i Norge.



Store konsekvenser



Skadeinspektør i IF, Grethe Heyerdahl, sier dette kan få katastrofale følger hvis en brann eller stor vannskade skulle oppstå.

- Det å bli utsatt for en brann er noe av det mest alvorlige mennesker kan oppleve. Man står i fare for å miste alt man har kjært. Å droppe innboforsikringen er å gamble med egen økonomi, sier Heyerdahl til P4 Nyhetene.

- I første omgang tror jeg mange rett og slett misforstår. Man tror kanskje at innboforsikring dekkes via borettslagets felleskostnader. Dette er jo feil, sier han.



Men flere tar også sjansen på at det vil gå bra.

- Vi opplever at unge velger bort forsikringen for å spare penger. Samtidig undervurderer de unge hvor mye verdier man faktisk sitter på, sier Heyerdahl i IF.



Billig forsikring

Men leiligheter har i dag ofte verdier for flere hundre tusen. Ifølge Finans Norge vil et vanlig innbo i en leilighet på to rom og kjøkken for to personer ha behov for å forsikre seg for mellom 540 000 og 1 360 000 kroner.