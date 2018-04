Drøyt 20 prosent av de spurte mener at kommunen de bor i, ikke er godt nok forberedt på flom.



Det viser en fersk undersøkelse YouGov har gjort for forsikringsselskapet If.



De store snømengdene gjør at det er større sannsynlighet for en stor vårflom i Sør-Norge enn det vanligvis er, ifølge prognosene til NVE.