11år gammel voldtektssak opp for retten

Det var i 2007 at en kvinne i følge tiltalen skal ha blitt holdt fast av to menn mens de forgrep seg på henne etter tur.



En 38 år gammel mann ble dømt for dette i 2008, mens den 35 år gamle nigerianske mannen som nå står tiltalt dro fra Norge, og først ble pågrepet i London i fjor høst.



Han erkjenner seksuell omgang med kvinnen, men nekter for at det skjedde ufrivillig, melder Dagbladet.