1200 LO-medlemmer i streik i Finansnæringen

LO ble ikke enige med Finans Norge om ny tariffavtale i meglingen, og de organiserte derfra går ut i streik klokken 8.



LO organiserer under 3,5 prosent av de ansatte i finansnæringen og ifølge Finans Norge vil streiken i mindre grad vil berøre bank- og forsikringskunder i Norge, men den vil ha betydelige konsekvenser for enkelte foretak hvor LO har et større antall medlemmer.