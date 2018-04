14-åring spilte nettspill for 89.000 kroner – med pappas kredittkort

HEKTET: 14-åringen spilte nettspillet «Clash of Clans». Foto: AFP

En mann klaget til Finansklagenemnda etter at sønnen hans på 14 år hadde brukt 89.000 kroner på det populære nettspillet «Clash of Clans».







Faren hadde selv lastet ned spillet på sønnens iPad – og han opprettet også en Apple-id til sønnen der han la inn kredittkort-informasjon, skriver Dagens Næringsliv

I løpet av omtrent en måned i fjor sommer kjøpte 14-åringen poeng for nesten 90.000 kroner for å få raskere fremgang i spillet, som i utgangspunktet er gratis.

– Kortholder erkjenner at det var uforsiktig av ham å legge inn kortopplysningene tilknyttet kortet, men han var ukjent med at det kunne få et slikt omfang, skriver mannen.

Finansklagenemnda har avvist klagen, og legger vekt på at han har brutt kortvilkårene ved å la en annen disponerer kredittkortet.