1,4 millioner nordmenn er redde i trafikken

Flere enn hver tredje nordmann er redd for ulykker. Foto: Shutterstock

Nordmenn er redde for ulykker. Samtidig har halvparten opplevd nestenulykker og farlige situasjoner.

1,4 millioner nordmenn er redde når de ferdes i trafikken, enten de er bilister, syklister eller fotgjengere.



Det viser en ny undersøkelse gjort for Trygg Trafikk.



Flere enn hver tredje nordmann svarer at de har vært i en situasjon i trafikken der de ble redde i løpet av det siste halvåret. Samtidig har halvparten opplevd nestenulykker og farlige trafikksituasjoner.



Kvinner mer redde enn menn

- Det er ganske høye tall og det er bekymringsfullt, sier fagdirektør i Trygg Trafikk, Tori Grytli.





Totalt svarer 35 prosent av de spurte at de har vært redde i trafikken i løpet av det siste halvåret. Andelen er størst blant kvinner, 45 prosent av kvinnene sier de har vært redde, mot 26 prosent av mennene.





Frykten avtar med alder. Blant de spurte under 30 år sier 43 prosent at de har vært redde, mens kun 25 prosent av de over 60 sier det samme.