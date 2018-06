Politiets sikkerhetstjeneste, PST, har til nå etterlyst 14 personer som de ikke har kontroll på etter at ekstremistgruppen IS sitt såkalte kalifat falt.

Det er to flere enn i januar, skriver Klassekampen.



Til sammen har rundt 100 personer reist fra Norge for å slutte seg til IS i Syria og Irak. Rundt 40 av dem har returnert til Norge og politiet har tatt ut siktelser mot nærmere 30 personer i terrorrelaterte saker.