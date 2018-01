14 skadd i kollisjon

Lastebilsjåføren satt fastklemt etter ulykken, og tilstanden beskrives som kritisk.



13 av de rundt 40 passasjerene er kjørt til legevakten. De fleste er lettere skadd, men for to av dem beskrives tilstanden som mer alvorlig.



Ifølge politiet ser det ut til at et av kjøretøyene har sklidd inn i det andre i en sving. Det er veldig glatt i området.