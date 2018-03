Minst 15 barn og to kvinner er drept i et luftangrep mot en skole i Øst-Ghouta i Syria.

Det melder eksilgruppen SOHR.



Angrepet skjedde i et av de få områdene som regjeringsstyrkene fremdeles ikke har tatt kontroll over.



Luftangrepene mot Øst-Ghouta har pågått i flere uker, og over 900 sivile er blitt drept.