En 17 år gammel gutt er dømt til fengsel i tre år og fire måneder for å ha voldtatt en kvinne i Stavanger i fjor.

Ifølge dommen gikk gutten inn på et rom og voldtok en kvinne som hadde hatt sex med kameraten hans.



17-åringen har nektet straffskyld. Forsvareren hans sier til Rogaland Avis at at dommen er anket.