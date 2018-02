Minst 17 mennesker har mistet livet etter at en søppelfylling raste ut i et slumområde i hovedstaden til Mosambik natt til i dag.

Det fryktes at flere fortatt er begravd under søppelberget, melder Reuters.



Det skal ha vært kraftig regn i området i det siste, og det er trolig årsaken til at fyllingen raste ut.