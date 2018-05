I fjor ble det registrert over 170 ulovlige teltleirer i Oslo.

90 av disse var i marka, mens 80 var i byggesoner, melder Aftenposten.



Det gjør at Oslo kommune nå har driftspatruljer ute hver dag for å observere og rydde.



Tall P4 Nyhetene tidligere har fått av Bymiljøetaten viser at kommunen bruker opp mot 10 millioner kroner i året på å rydde etter bostedsløse.