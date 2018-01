Russen som jobbet under Norwegian Wood-festivalen får ikke betalt, fordi festivalen ikke har gjort opp for seg etter konkursen.

Det skriver Dagens Næringsliv.



I løpet av fjorårets Norwegian Wood-festival hadde byrået Dugnadsbemanning over 170 russ på jobb, som til sammen la ned snaut 1700 arbeidstimer for festivalen.



Nå mener bemanningsbyrået at festivalledelsen har opptrådt egoistisk.