En 18 år gammel mann er tiltalt for å ha voldtatt tre unge kvinner i Stavanger og Sandnes i fjor.

To av voldtektene skal ha skjedd mens kvinnene var ute av stand til å gjøre motstand på grunn av søvn eller beruselse, skriver Stavanger Aftenblad.



I den tredje saken skal mannen ha truet og forgrepet seg mot en kvinne på et toalett på et utested.



18-åringen nekter straffskyld.